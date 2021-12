Iogurtes produzidos por agricultores familiares chegam a supermercados de Salvador

Com sabores exóticos de café, umbu e licuri, os iogurtes produzidos por agricultores familiares da Cooperativa de Produção Agropecuária de Giló (COOPAG), localizada na comunidade de Giló, no municípios de Várzea Nova. Os produtos estão disponíveis nas gôndolas de 11 unidades de supermercados da Rede Mix e Hiperideal, nos bairros de Piatã, Alphaville, Imbuí, Pituba, Armação, Canela, Vila Laura, em Salvador, na BR-324 e em Lauro de Freitas. Nesta sexta-feira (22), o público poderá degustar os iogurtes na loja Rede Mix da Pituba (Rua Artur Gomes de Carvalho) e, no sábado (23), na do Imbuí (Avenida Jorge Amado).

O presidente da COOPAG, Fred Jordão, afirma que colocar o produto feito pela cooperativa é o sonho de todo produtor, já que ele passa a ter uma visibilidade maior. “Estamos na expectativa de que os iogurtes tenham uma ótima aceitação pela sua qualidade, pela forma como é fabricado e pela valorização não só do cooperativismo, como de um alimento mais saudável”.

O apoio do governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), destacou, “foi muito importante para que os produtos da cooperativa alcançassem esse mercado”. A cooperativa também foi contemplada com R$1,4 milhão, no edital Alianças Produtivas Territoriais, do projeto Bahia Produtiva, que visa estimular o crescimento produtivo da agricultura familiar da Bahia, por meio de parcerias com o setor privado.

Fred Jordão ressalta, ainda, que a COOPAG trabalha há mais de 20 anos com uma linha de laticínios de qualidade e de sabores surpreendentes. “Os produtos são elaborados com matérias-primas selecionadas e passam por um rigoroso controle de qualidade, que proporciona mais sabor, nutrição e saúde para os consumidores”.

adblock ativo