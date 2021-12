Investimentos na Saúde em Feira de Santana ultrapassam R$ 50 milhões

Investimentos do Governo do Estado na área da Saúde no município de Feira de Santana ultrapassaram a quantia de R$ 50 milhões. Somente na obra mais recente realizada no município foram investidos mais de R$ 7,5 milhões na implantação da Maternidade Regional de Feira de Santana, dotando a região da segunda maior maternidade pública da Bahia. Apenas em equipamentos, foram aplicados mais de R$ 5 milhões. Já as obras, foram realizadas com recursos da ordem de R$ 2,5 milhões e garantiram a implantação de mais de cem novos leitos de maternidade em Feira, sendo 30 e Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 28 de Cuidados Intermediários (UCI). Somente em custeio, a maternidade vai exigir recursos superiores a R$ 30 milhões por ano.

Já a Policlínica Regional de Saúde, em fase avançada de construção, será inaugurada em abril de 2018, com investimento de R$ 24 milhões e oferecerá exames que a rede pública municipal e Feira de Santana hoje adquire inteiramente na rede privada, tais como ressonância magnética e tomografia computadorizada.

Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento 24 horas (UPA tipo III), a maior UPA do interior do Estado, inaugurada em setembro de 2016, contou com investimentos da ordem de R$ 4,3 milhões e contabiliza, ainda, mais de R$ 13 milhões de custo anual de manutenção.

adblock ativo