Investimentos em saúde e desenvolvimento urbano são anunciados para Lajedinho

A população de Lajedinho recebeu, nesta sexta-feira (27), a quadra poliesportiva do município e a pavimentação de ruas, inauguradas pelo governador Rui Costa, que aproveitou para visitar as obras do Colégio Estadual Professora Delzair do Nascimento Galvão, que contará com seis salas de aulas, com previsão de entrega para agosto deste ano, em um investimento superior a R$ 3 milhões.

“Estamos fazendo várias obras, eu diria de reconstrução da cidade, com uma nova escola com quadra coberta, com laboratório, refeitório, construindo um novo posto de saúde e finalizando a entrega de 231 casas para a população que precisou ser remanejada de local. Estamos licitando urbanização, macrodrenagem na cidade, pavimentação e sistemas de água tanto para a sede da cidade quanto para a zona rural”, enumerou Rui Costa. Há cinco anos, o município de Lajedinho foi atingida por um forte temporal com tromba d´água que destruiu imóveis e equipamentos públicos, além de ter causado a morte de 17 pessoas. Apesar das tragédias provocadas pelas chuvas, a cidade enfrentou também longos períodos de estiagem, chegando a entrar em estado de emergência por causa da seca.

O governador anunciou, ainda, um pacote de investimentos para Lajedinho. Dentre elas, o lançamento do edital de licitação para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água da sede e a implantação de rede de distribuição de água e execução de ligações domiciliares nas localidades de Santa Rosa, Alecrim e Ambrósio. Rui também assinou ordem de serviço para urbanização, incluindo paralelepípedo, ciclovia e drenagem nas bordas da rodovia BA-131, e autorizou um convênio de mais de R$ 611 mil entre a Secretaria de Saúde (SESAB) e a Prefeitura de Lajedinho para construção de Unidade de Saúde da Família (PSF). “Nos momentos mais difíceis da vida de cada um de nós é que a gente tem que reforçar os laços e a fé em Deus. Enfim, é um volume grande de investimentos aqui em Lajedinho e com certeza isso tudo ajuda a cicatrizar aquele momento difícil que a população passou em 2013”, afirmou o governador.

Ainda em Lajedinho, Rui Costa entregou uma ambulância, 127 Certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e três Sistemas de Abastecimento de Água beneficiando as localidades de Lagoa do Buraco, Sisal e Pé do Morro, no valor de R$470 mil. O governador ainda autorizou um convênio entre a Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) e a Prefeitura de Novo Horizonte para cessão de tubos e dois reservatórios para as localidades de Estiva e Canta Galo. Também foram entregues títulos de propriedade de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida.

