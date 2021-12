Instalação de fusegates aumentará capacidade da Barragem Ponto Novo

A instalação de fusegates, uma tecnologia de origem francesa, no vertedouro da Barragem Ponto Novo - que tem o mesmo nome do município, no Centro Norte do Estado -, vai aumentar a sua capacidade de acúmulo de água entre 25 e 30% e reforçar o abastecimento para atender 250 mil baianos, moradores no entorno do empreendimento. A instalação do equipamento beneficiará, também, a irrigação, que se constitui em um expressivo segmento econômico da região. O equipamento foi construído pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB), vinculada à Secretaria de Infraestrutrurea Hídrica do Estado (SIHS), em 1999.

O avanço do projeto, que deverá ser concluído até o final de janeiro de 2018, foi apresentado, na segunda-feira (16), no auditório na CERB, em Salvador, aos representantes do Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola (FIDA), agência especializada das Nações Unidas; da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), emprea da Secretaria do Desenvolvimento do Estado (SDR) e técnicos da CERB, pelo engenheiro italiano responsável pela implantação dessa tecnologia, Cesare de Simone.

A construção dos 58 módulos, interligados, em concreto pré-moldado, de baixa porosidade e de alta resistência, pesando, cada um, cinco toneladas, com 1,50 metro de altura, já está fase bem adiantada. O engenheiro explicou que foi preciso fazer uma modificação no vertedouro para adaptação dos módulos. Antes de iniciar o projeto para implantação dos fusegates, foi feita uma simulação em um laboratório na França para avaliar o comportamento das estruturas da Barragem de Ponto Novo.

Os fusegates serão implantados lado a lado sobre a crista do vertedouro, além de dispositivos de segurança. Cesare de Simone explicou que é um método muito eficaz e mais barato do que a construção de uma barragem. Essa tecnologia apresenta uma série de vantagens, desde a questão do tempo de duração da obra, que é bem menor, além das questões de impacto social e ambiental.

