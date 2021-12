Inscrições abertas para a 6ª Semana da Cultura de Conceição do Coité

Com o tema “Saberes, sabores, fazeres e artes do povo do sisal”, a 6ª Semana da Cultura de Conceição do Coité será realizada entre os dias 6 e 11 de julho, com atividades gratuitas na Praça Doutor José Gonçalves, conhecida também como Praça da Babilônia. Os interessados em participar podem se inscrever até o dia 22/6, no Centro Cultural Ana Rios de Araújo, ou pelos contatos: decultcoite@gmail.com e (75) 3262. 5950. A programação começa no dia 6/7, às 9h, com uma Caminhada Cultural pelas principais ruas de Coité. Às 19h do mesmo dia acontece a abertura oficial da semana de cultura, seguida de apresentações artísticas e shows juninos.

A Semana da Cultura de Conceição do Coité traz como novidade a expansão do evento para todo o Território do Sisal, possibilitando que, qualquer pessoa da região possa se inscrever, gratuitamente, e concorrer em qualquer festival do evento. As premiações somarão o valor total de R$ 26 mil, dividido entre os festivais de gastronomia, música autoral, dança, teatro, poesia, quadrilha junina e manifestações populares.

O evento é uma realização do Centro de Promoção da Educação e da Cidadania (CPECC), em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Conceição do Coité, com apoio financeiro do Governo do Estado, por meio do Fundo de Cultura, e das Secretarias da Fazenda e de Cultura do Estado da Bahia.

