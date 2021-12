Inema deve exigir Estudo de Impacto Ambiental do Complexo Eólico Serra do Tombador em Jacobina

Uma recomendação do Ministério Público estadual (MP-BA) ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e à Câmara de Compensação Ambiental exige dos empreendimentos integrantes originários do Complexo Eólico Serra do Tombador, no município de Jacobina, a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).

De acordo com informações do MP, os órgãos devem exigir também a realização de audiências públicas nas cidades que sofrerão impactos do empreendimento, o pagamento da compensação ambiental referida na Lei n. 9.985/00, e na definição da destinação dos recursos oriundos de compensações ambientais realizadas pelo empreendimento deverão destinar recursos aos municípios impactados diretamente pela ação, que são Jacobina e Miguel Calmon.

“A empresa Casa dos Ventos Energias Renováveis possui pretensão de instalar, na região da Serra do Tombador, o Complexo Eólico Serra do Tombador, contendo duas fases, a primeira com a instalação de 157 aerogeradores e a segunda com 912 aerogeradores, num total de 1.069 torres eólicas e potência instalada total de 1.864,4 MW. Isso representaria o maior projeto eólico do Brasil, da América Latina e do mundo, quando individualmente considerado como Complexo Eólico, já que o Complexo de Alta na Califórnia, nos Estados Unidos, tinha a previsão de instalação de ‘apenas’ 600 aerogeradores”, ressaltou o promotor de Justiça Pablo Almeida, autor da recomendação.

Ele afirmou ainda que a instalação de 1.069 torres previstas na primeira e segunda fase do empreendimento resultaria em um impacto paisagístico irreversível, em uma localidade qualificada pelo Ministério do Meio Ambiente como de alta importância para a natureza, além de outras razões, como beleza cênica e interesse turístico.

“Somando-se todas as supressões indicadas pela empresa, em seus estudos, teríamos, pelo menos, mais de seis milhões de metros quadrados de vegetações suprimidas, o que é estimativa bastante tímida, diante da realidade de empreendimentos já instalados na região, que com pouco mais de 100 aerogeradores fizeram mais de 426 hectares de supressões de vegetações”, afirmou Pablo Almeida.

