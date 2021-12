Indústria especializada em defumados será instalada em Morro do Chapéu

O município de Morro do Chapéu recebe a sua primeira fabrica de embutidos: a Sabor Latino. A empresa, que será inaugurada neste sábado (16), chega no município com expertise na produção de defumados há mais de 30 anos. Dentro das normas de fiscalização, aprovadas pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), a indústria na cidade é resultado de um investimento de R$ 1 milhão, financiado pelo Banco do Nordeste.

A produção, que inicialmente era feita de forma artesanal sob encomenda apenas para amigos e familiares, irá ganhar um mix de 30 produtos nas linhas frescal e defumada de ovinos, suínos e aves. Segundo o engenheiro de produção responsável pelo empreendimento, Maurício Sodré Aguiar, a estrutura da fábrica já está pronta, aguardando apenas a aquisição da frota de veículos para entrar em operação, com faturamento previsto de R$ 5 milhões nos próximos dois anos.

A fábrica ocupa uma área total de 8 hectares, sendo 400 m² de área construída e com previsão de ampliação para viabilizar a produção de produtos especiais do tipo curado como parma e salames, que passam por um processo de maturação de até 12 meses para ficarem prontos. Além do pernil de carneiro defumado, carro-chefe da marca, a Sabor Latino vai produzir linguiça, copa lombo, lombo, costela, bacon, carré, paleta, salame e hambúrguer, com perspectiva de aumentar o mix de produtos através da inserção da linha de curados especiais.

Localizada às margens da rodovia BA-144 (a cerca de três quilômetros da entrada de Morro do Chapéu), a Sabor Latino deverá gerar, inicialmente, dez empregos diretos, mas tem capacidade de oferecer até 40 empregos nos três primeiros anos de operação.

adblock ativo