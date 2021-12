Incêndio florestal atinge Morro do Camelo, na Chapada Diamantina

Um incêndio florestal foi registrado, neste domingo, 28, no Morro do Camelo, na Chapada Diamantina. Ao menos 34 bombeiros militares, além de brigadistas voluntários e duas aeronaves modelos Air Tractor do Programa Bahia Sem Fogo, da secretaria estadual do Meio Ambiente (Sema) estão atuando no combate às chamas.

Na tentativa de debelar o fogo, os bombeiros e brigadistas estão atuando com mochilas costais, pás, foices e enxadas.

Eles também fazem aceiros para evitar que o fogo se propague ainda mais pela região. .

