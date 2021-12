Incêndio atinge mais de 20 carros em Secretaria de Transporte de Feira

Um incêndio atingiu vários carros que estavam no pátio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), na manhã desta quinta-feira, 7, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, mais de 20 automóveis ficaram em chamas.

Ainda de acordo com os bombeiros, a guarnição iniciou o combate por volta das 11h50. Foi necessário solicitar o apoio de outra equipe para apoiar a intervenção.

A ocorrência foi finalizada às 14h10min, com a extinção total das chamas. Ninguém ficou ferido. As causas do fogo são desconhecidas.

