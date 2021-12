Incêndio atinge casa com materiais recicláveis e ferro velho em Feira de Santana

Uma casa que armazenava materiais recicláveis e ferro velho foi atingida por um incêndio, na manhã desta sexta-feira, 26, na rua Capitão Carlos Lamarca, no bairro Parque Panorama, em Feira de Santana, centro-norte da Bahia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), três equipes do órgão foram enviadas até o local para atender a ocorrência. A quantidade de objetos distribuídos pela casa contribuiu para que o fogo se espalhasse com mais facilidade.

“O morador acumula material reciclável e de ferro velho. Ele não soube informar como começou o incêndio, mas quando se deu conta já tinha se alastrado. A equipe chegou aqui em pouco tempo realizou o combate em duas frentes porque representava um risco para a vizinhança e agora estamos fazendo o trabalho de monitoramento para que o fogo não volte. O material é pesado, vamos precisar de uma máquina para revirar e, a partir disso, a gente consegue controlar”, declarou o aspirante Gonçalves, do Corpo de Bombeiros, ao Acorda Cidade.

Segundo relato de moradores, a casa possui animais como patos e galinhas, e um cachorro, que foi resgatado antes da chegada dos bombeiros. No momento do incêndio, o dono da casa não estava no local. A origem do fogo será apurada.

adblock ativo