Implantação do sistema de abastecimento de Coração de Maria é autorizada

As obras de implantação do Sistema de Abastecimento de Água em Coração de Maria foram autorizadas pelo governador Rui Costa. Com investimento de mais de R$ 1,4 milhão, o sistema beneficiará 1.362 pessoas com uma rede de distribuição de mais de 25 mil metros e 389 ligações domiciliares nas comunidades de Neto, Mendes, Terra Vermelha, Carvalhos, Furnas e Carrapatos. O governador anunciou, também, a cobertura da feira livre e a licitação para a segunda etapa da reforma do mercado municipal, cujo investimento é de R$ 454 mil e compreende a construção de três galpões para a venda de carne e um outro de farinha. As obras terão uma área total de 622 metros quadrados.

O sistema de abastecimento, conforme Rui Costa, possui 26 quilômetros de tubulação para levar água de qualidade aos moradores dessas localidades. “Gosto muito de poder inaugurar esses sistemas, porque, como sempre digo, água é sinônimo de vida para o ser humano, para os animais e vegetais. Trazer esse tipo de obra para o interior significa que nós estamos melhorando a saúde da população dos municípios, porque a nossa saúde é resultado da água que a gente bebe”, declarou o governador.

Rui Costa também entregou 1.091 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR), documento instituído como registro público eletrônico de âmbito nacional e obrigatório para todos os imóveis rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, visando compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

A prefeitura do município recebeu um kit odontológico e um kit com materiais para serem utilizados na Unidade Básica de Saúde (UBS), que somam um investimento de mais de R$ 68 mil. Ainda durante a visita, o governador autorizou um investimento de R$ 426 mil para a reforma do estádio de futebol da cidade.

