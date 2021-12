Hotéis no centro de Feira de Santana já registram 100% de ocupação na micareta

A 80ª edição da Micareta de Feira de Santana, que começa nesta quinta-feira (19), está fazendo a alegria dos empresários da rede hoteleira. É que os empreendimentos do setor situados nas proximidades do circuito já registram reservas de 100%. É o caso do Hotel Acalanto, localizado no centro, próximo à Estação Rodoviária, que já está com os seus 38 quartos totalmente reservados. O Classe Apart Hotel também tem alta procura, com perspectiva de lotar todos os seus 61 apartamentos.

O mesmo acontece com o Prime, que possui 42 leitos e hospedará, inclusive, atrações musicais da folia. “Acredito que, até o início da micareta, estaremos com todas as acomodações ocupadas”, disse Cida Lopes, responsável pelas reservas do Hotel Prime. Já os gerentes do Ibis e do Feira Palace apostam na demanda dos que deixam a reserva para a última hora.

Carnaval fora de época mais tradicional da Bahia, a Micareta de Feira de Santana terá como uma de suas principais atrações na noite de abertura o cantor Léo Santana, que puxará um trio sem cordas, patrocinado pela Bahiatursa, órgão vinculado à Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR). O projeto Ouro Negro, da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SECULT), vai garantir a participação de 14 entidades carnavalescas no evento.

Infraestrutura

A segurança será fornecida por cerca de 5,3 mil policiais militares e civis. Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), serão quase dez mil plantões extras pagos, este ano, pelo Governo do Estado. O caminhão do Centro Integrado de Comando e Controle Regional fará o monitoramento do circuito com câmeras. Já a assistência médica aos foliões será prestada pelo o Hospital Geral Clériston Andrade, que terá um reforço de 20% nos plantões, segundo a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

adblock ativo