Hospital regional de Irecê será ampliado ainda este ano

O projeto de ampliação do Hospital Regional Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, foi apresentado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), no sábado (14), para os veículos de imprensa do município. A extensão da unidade, que terá início ainda este ano, prevê investimentos da ordem de R$ 18,5 milhões somente em obras, segundo informação da assessoria de Comunicação do órgão. De 115 leitos, o equipamento passará a disponibilizar de 200 e as enfermarias e UTIs adulto e neonatal serão ampliadas e novas estruturas serão criadas.

Entre as novas áreas do hospital, destaque para a construção do Centro de Parto Normal, da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e da Unidade de Cuidado Intermediário Canguru (UCINCa), bem como da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UUNACON) e a implantação de um serviço de hemodinâmica. A obra contempla, ainda, o aumento número de salas do centro cirúrgico, que passará de quatro para seis.

Dos novos leitos, serão 40 de enfermaria; dez de UTI adulto; cinco de UTI Neonatal; dez de UCINCo; cinco de UCINCa; três de PPP (pré-parto, parto e pós-parto); e 12 leitos oncológicos. Com o objetivo de assegurar o tratamento integral aos pacientes oncológicos da região, o hospital receberá, além da unidade de alta complexidade da especialidade, serviços de radioterapia e quimioterapia.

Um serviço de alta complexidade cardiovascular, incluindo cirurgia cardíaca e hemodinâmica, que possibilitará realizar, pela primeira vez na região, exames e intervenções, como cateterismo e angioplastias para infarto do miocárdio e AVC, também será implantado. De acordo com os especialistas, por meio de técnicas minimamente invasivas, a hemodinâmica é uma grande aliada no diagnóstico e tratamento de patologias relacionadas à Cardiologia Intervencionista, Radiologia Vascular Intervencionista, Neurorradiologia, Intervencionista e Eletrofisiologia Intervencionista.

