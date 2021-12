Hospital Mário Dourado Sobrinho em Irecê será ampliado

As obras de ampliação do Hospital Mário Dourado Sobrinho, em Irecê, para a implantação do serviço de hemodinâmica serão autorizadas, nesta sexta-feira (16), pelo governador Rui Costa. Com o investimento superior a R$ 2,3 milhões apenas em obras, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, pontua que o novo serviço representa um ganho significativo no tratamento das doenças cardiovasculares para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

”Isso é um grande salto na regionalização da alta complexidade, pois permite realizar exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos, como cateterismo cardíaco, angioplastia coronária, bem como embolização vascular de tumores e malformações vasculares cerebrais", ressaltou Vilas-Boas.

O cateterismo cardíaco é um termo genérico que se refere a vários procedimentos realizados no laboratório de hemodinâmica. Todos os procedimentos são realizados com emprego de técnicas invasivas e requerem um ambiente cirúrgico com proteção radiológica.

adblock ativo