Hospital Geral Clériston Andrade em Feira de Santana recebe nova emergência

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, recebeu uma nova emergência. O equipamento, que atende à segunda maior cidade da Bahia e a outros municípios da região, foi inaugurado pelo governo do Estado, nesta quinta-feira (5). Definida pelo governador Rui Costa como a maior da Bahia, a nova emergência do HGCA dispõe de uma sala de procedimento invasivo; uma sala de emergência adulto, com sete leitos; uma sala de estabilização, com 16 leitos; uma sala de sutura e curativo, sete salas de exames diferenciados, de ortopedia e pediatria; um quarto de isolamento adulto, uma sala coletiva de observação adulto, com 35 leitos; uma sala de ortotrauma, com 16 leitos, e dois postos de enfermagem.

Na solenidade de inauguração da nova unidade do HGCA, o governador Rui Costa destacou que a emergência é direcionada para casos mais graves e urgentes, que são encaminhados pela triagem da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, que classificará o grau de risco do paciente. “O governo segue um planejamento de organizar os atendimentos das unidades de Saúde no Estado, principalmente dos hospitais, que são muito demandados. Por isso, aqui mesmo no Clériston Andrade, a ala de maternidade foi realocada para qualificar e otimizar os serviços prestados por cada unidade e setor”, lembrou o governador, se referindo à transferência da maternidade do Clériston para o Hospital Estadual da Criança, também localizado na cidade, no final do ano passado.

Durante o evento, o governo do Estado entregou 23 equipamentos para dez consórcios e 140 municípios da região. Já a Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) entregou equipamentos e 24 ambulâncias para 24 municípios. Ainda na ocasião, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) entregou dois veículos para a Seção de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros.

adblock ativo