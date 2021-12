Hospital da Mulher, em Feira de Santana, participa da Semana da Prematuridade

A Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) aponta que, anualmente, nascem no mundo mais de 15 milhões de bebês prematuros e, no Brasil, estes perfazem o percentual de 12,4% dos recém-nascidos - quase duas vezes superior à observada nos países europeus - o que faz do país o 10º no ranking de nascimentos prematuros, considerados quando o bebê nasce com menos de 37 semanas de gestação. A estatística da Fundação Hospitalar de Feira de Santana (FHFS) revela números equivalentes à média nacional: no Hospital Inácia Pinto dos Santos (HIPS), o Hospital da Mulher, dos 4.472 partos realizados de janeiro a agosto deste ano, entre normal ou cesárea, 11,1% foram de bebês nascidos prematuramente.

Diante desse cenário e para marcar o Dia Internacional da Sensibilização para a Prematuridade - comemorado no 17 de novembro em mais de 50 países, dentre os quais Canadá, Estados Unidos, Austrália, Portugal e Brasil -, a FHFS promove a Semana da Prematuridade do HIPS 2017 ou Novembro Roxo, com uma programação especial voltada para evidenciar a importância da assistência médica adequada aos bebês e a prevenção do parto prematuro quando possível, a partir de um pré-natal completo. Além disso, a ação visa aumentar a visibilidade sobre o assunto ao desmistificar o fato de que prematuros tenham qualquer tipo de complicação durante seu desenvolvimento e crescimento.

A presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, Gilberte Lucas, destaca as atividades que estão sendo realizadas: oficinas de sensibilização ao uso do método Canguru (Baby Sling), de produção de sentidos, executados por estudantes estagiários do hospital; oficinas de confecção da flor de “luz” e de massagem shantala, com profissional de fisioterapia, palestra com o tema “Olhar sobre a prematuridade”, realizado na Casa da Puérpera; e roda de conversa com relato de mães de prematuros.

Lavradora no município de Santo Estevão, Jucélia Machado deu entrada na unidade e pariu trigêmeos prematuros, no últino 31 de outubro. “Fiz todo o pré-natal e optei pelo parto cesárea, pois apenas um dos bebês tinha condição de nascer de parto normal”, conta, ressaltando que o tratamento e a acolhida na unidade, após constatar pressão alta, foram fundamentais. Outra paciente, a dona de casa Geane da Silva Lima Santos, teve filho no último domingo (12) e acredita que a ansiedade foi o fator desencadeador para o parto prematuro. “Recebi uma informação, em uma avaliação médica, que estava com cistos na região da cabeça. No dia seguinte, comecei a sentir dores fortes e percebi um sangramento. Quando cheguei ao HIPS, a bolsa já estava rompida”.

Causas

A cada 30 segundos um bebê morre em consequência do nascimento antecipado, conforme dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Gestação na adolescência, falta de cuidados pré-natais, tabagismo e a desinformação são alguns dos desencadeadores da prematuridade no Brasil.

