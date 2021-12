Homem suspeito de estuprar criança de 5 anos é preso no interior da Bahia

Foi preso nesta segunda-feira, 22, na cidade de Curaçá, norte da Bahia, um homem suspeito de cometer um estupro contra uma criança de 5 anos de idade, no município do interior baiano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma equipe da Delegacia Territorial (DT) de Curaçá cumpriu o mandado de prisão preventiva.

Conforme informações da delegada Tereza Jucélia Barbosa Araújo, a motivação do crime seria um desentendimento durante uma confraternização na casa da vítima, no dia 8 de janeiro deste ano. Após uma briga com a mãe da criança, o suspeito a levou para uma adutora, localizada nas proximidades da casa e praticou a violência sexual.

Com o cumprimento do mandado, expedido pela Comarca de Curaçá, o homem foi submetido a exame de lesões e está à disposição da Justiça. Ele deve ser encaminhado para o Conjunto Penal de Juazeiro.

