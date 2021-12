Homem rouba cabos de energia em Juazeiro, mas deixa para trás em fuga

Parte do cabeamento de energia do município de Juazeiro, que fornece iluminação pública do posteamento localizado às margens da BR-235, foi furtado na manhã desta quarta-feira, 1º.

Um homem foi flagrado por polulares depredando o patrimônio público e furtando o cabeamento. A Guarda Civil Municipal foi acionada para coibir o furto e conduzir o homem à delegacia, mas quando chegava ao local, o suspeito conseguiu fugir.

O material roubado foi deixado para trás. O secretário de Serviços Públicos, Charles Leal, agradeceu às pessoas que contribuíram com as denúncias e afirmou que o homem pode ser o autor de outros furtos de cabeamento de iluminação pública na cidade.

"Encaminhamos ofício ao supermercado, solicitando as imagens do ocorrido para ajudar as investigações da Polícia Civil, que já tem conhecimento do caso, no sentido de localizar o individuo e consequentemente o receptador", disse.

