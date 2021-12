Homem morre após grave acidente em Riachão do Jacuípe

Um homem, identificado como Jackson de Lima Carneiro, 27 anos, morreu na noite de quinta-feira, 2, vítima de um grave acidente na BR-324, a cerca de 6 km da cidade do Gavião, território da Bacia do Jacuípe.

De acordo com informações do Calila Notícias, a vítima teria saído de casa por volta das 21h com destino a cidade de Ponto Novo para buscar uma carga de queijo. Ele não tinha percorrido nem a metade do caminho quando, em uma ultrapassagem, colidiu com uma carreta baú. O impacto foi tão violento que Jackson morreu na hora.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jacobina. Jackson deixa um filho de 4 anos.

