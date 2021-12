Homem é preso com maconha escondida dentro em cilindro de gás na BR-116

Um homem foi preso na manhã desta sexta-feira, 11, com 20,6 kg de maconha escondidos dentro do cilindro de gás do carro em que dirigia. O flagrante ocorreu no km 429 da BR-116, trecho da cidade de Feira de Santana, no Centro-Norte baiano, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O carro foi abordado durante fiscalização. Ao ser parado, o motorista ficou bastante nervoso, o que fez com que os policiais rodoviários ficassem desconfiados.

Durante a revista no porta-malas, os policiais perceberam que o cilindro de gás não funcionava, e servia apenas como um disfarce, sendo que deveria ser utilizado como combustível do veículo.

Com isso, o cilindro foi desmontado e nele foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram 20,6 kg da droga.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Feira de Santana e irá responder pelo crime de tráfico de drogas.

