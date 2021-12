Homem é preso com 20 tabletes de maconha em abordagem policial

Um homem foi preso com tabletes de maconha, nesta segunda-feira, 5, durante uma ação de fiscalização da Polícia Militar (PM-BA), no bairro Santo Antônio dos Prazeres, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), no centro-norte do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes realizavam rondas na região da avenida Sérgio Carneiro, quando suspeitaram de um homem que estava no banco do carona, dentro de um carro de transporte por aplicativo. O comandante da PM, Fernando Cardoso, informou que o rapaz teria se abaixado ao passar pela abordagem.

O veículo, modelo Fiat Siena, foi vistoriado pelos policiais e foram encontrados 20 tabletes do entorpecente dentro de um saco preto.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira de Santana, onde foi autuado por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça.

adblock ativo