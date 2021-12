Homem é morto após troca de tiros com polícia; 375kg de maconha é apreendida

Um homem morreu após troca de tiros com a polícia na localidade de Tuiutiba, zona rural de Campo Formoso. Com o suspeito foi apreendido 375kg de maconha. O caso aconteceu na nesta quarta-feira, 8.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais foram até um assentamento na localidade, quando foram recebidos por tiros pelo suspeito. Ele acabou ferido e não resistiu.

No local foram apreendidos 375kg de maconha, um revólver calibre 22 e munições.

O caso foi registrado na 19ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Senhor do Bonfim.

Outro caso

Um homem foi preso na cidade de Curaçá, na localidade de Fazenda Altos, com uma plantação com 500 pés de maconha em sua propriedade rural. Segundo a SSP-BA, no local também foram encontrados 171kg da droga pronta para consumo, sete quilos de semente e um motor.

Em depoimento, o dono da propriedade revelou que havia arrendado a terra por R$ 7 mil para outra pessoa plantar e sabia que o cultivo era de maconha.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Territorial de Curaçá.

