Homem é assassinado em varanda de residência em Feira de Santana

Um homem, identificado como Alessandro de Jesus Oliveira, 30 anos, foi assassinado na manhã desta segunda-feira, 12, por volta das 8h20, na varanda de uma casa, no bairro Conceição II, em Feira de Santana.

De acordo com informações do Acorda Cidade, ele foi morto com 16 disparos de arma de fogo. A delegada Klaudine Passos Silva informou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas desde outubro do ano passado, quando ficou desempregado e começou a trabalhar para uma facção criminosa.

“Ele estava na frente de casa com a esposa, que saiu para colocar o lixo na lateral da casa, quando se aproximou um homem e a esposa relatou que percebeu três disparos. Logo depois ela percebeu que o marido estava em luta corporal com o meliante. Alessandro conseguiu desarmar o autor, que saiu correndo. A arma foi passada para um vizinho, que socorreu a vítima. Quando a vítima já estava dentro da casa do vizinho, o meliante retornou, não sabemos se o mesmo ou outro, e faz uma sequência de aproximadamente 20 tiros, já com outra arma. 16 disparos atingiram a vítima, que morreu no local”, relatou.

Segundo a delegada, a polícia foi atrás do vizinho que teria ficado com a arma responsável pelos primeiros disparos, mas ele ainda não foi localizado. A esposa do vizinho foi conduzida a delegacia para prestar esclarecimentos. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

