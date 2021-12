Homem é assassinado com 30 tiros em Feira de Santana

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado na tarde desta sexta-feira, 10, com cerca de 30 tiros, na cabeça e tórax, no bairro Queimadinha, em Feira de Santana. De acordo com informações do Acorda Cidade, muitas cápsulas ponto 40 e 9 milímetros ficaram espalhadas no chão do local do crime.

Nas paredes de várias residências próximas ao local do homicídio haviam desenhos de siglas de uma facção criminosa. A polícia informou que as investigações vão dar uma resposta sobre as siglas e se o crime tem relação com o tráfico de drogas.

“A Polícia Militar chegou, mas sabemos que aqui impera a lei do silêncio. O que pudemos verificar aqui é que a vítima foi alvejada com muitos tiros. Tentamos contato com algumas pessoas aqui, mas ninguém falou nada, por medo. Os elementos que praticaram esse crime querem mostrar força com armas e munição, mas a polícia está aqui para impedir a ação desses marginais. Infelizmente a gente tinha acabado de fazer uma ronda neste local e com o deslocamento da viatura, o crime aconteceu”, disse o policial.

O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

