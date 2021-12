Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Feira de Santana

Um homem de 31 anos, identificado como Marcos Vinícius Alves de Oliveira, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira, 5, O crime aconteceu na rua Itaquara, no bairro 35º BI, na cidade de Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), no centro-norte do estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o rapaz teria sido assassinado por volta de 1h da manhã. Marcos estava na área da varanda de sua casa, quando homens armados invadiram sua residência e efetuaram os disparos que atingiram a região dos braços e da cabeça.

Segundo o site Acorda Cidade, moradores da localidade informaram que teriam escutado o barulho dos tiros.

A autoria ou a motivação para a realização do ato criminoso ainda serão investigados. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT).

