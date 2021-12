Homem e adolescente são presos com drogas avaliadas em R$200 mil

Um homem e um adolescente foram autuados em flagrante com drogas avaliadas em R$200 mil, nesta quarta-feira, 17, no bairro Mangabeira, em Feira de Santana, no Centro-Norte baiano.

No imóvel onde os suspeitos estavam foram apreendidos cinco quilos e meio de crack, mais de quatro quilos de cocaína, uma pistola calibre 765 com carregador e munições, três celulares, uma balança de precisão e uma porção de maconha. Todo o material apreendido seguiu para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O homem, que já tem passagem por roubo em Camaçari, aguarda pela audiência de custódia. Enquanto que, o adolescente está à disposição do Ministério Público (MP-BA).

