Homem desaparecido há dois dias é resgatado às margens de rodovia pela PRF

Um homem, que estava desaparecido há quase dois dias foi resgatado por policiais rodoviários federais na noite de sábado, 3, às margens da BR 242. Segundo a PRF, ele apresentava sinais de confusão mental.

Conforme a PRF, policiais faziam patrulhamento preventivo na altura do quilômetro 220, trecho do município de Itaberaba, na Chapada Diamantina, quando visualizaram um homem na ‘beira’ da pista. Percebendo o risco iminente de ser atropelado, os agentes se aproximaram e após alguns minutos de conversa o convenceram a sair da rodovia.

Aos policiais, o homem disse que morava em uma comunidade próxima ao posto de combustível e que iria voltar para sua residência. Porém, ele procurou a unidade policial (UOP) de Itaberaba na manhã deste domingo, 4, e segundo a PRF, estava com aparência cansada e fragilizada.

Após diligências, consultas em redes sociais e aos sistemas da polícia, foi verificado o registro da ocorrência do desaparecimento do homem que reside na cidade baiana de Serrolândia, distante quase 200 quilômetros do local onde foi encontrado.

De acordo com a PRF, a família não tinha contato desde a última sexta-feira, 2, e estava preocupada com o paradeiro do homem. Devido ao quadro aparente de confusão mental, ele foi encaminhado para atendimento no hospital da cidade e depois da alta médica voltará aos cuidados da família.

