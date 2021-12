Homem com mandado de prisão em aberto é preso em ônibus na BR-242

Um homem que possuía um mandado de prisão em aberto por roubo qualificado e fraude veicular foi preso na noite desta sexta-feira, por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-242, no município de Itaberaba, a 277 km de Salvador.

De acordo com a PRF, uma equipe fiscalizava no Km 225, quando abordou um ônibus de transporte interestadual de passageiro, que seguia de Goiania (GO) com destino a cidade de Salvador (BA).

Ainda conforme o órgão, em consulta ao banco de dados e sistemas policiais utilizados pela PRF, foi constatado que um dos ocupantes do veículo, um homem de 31 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto decorrente de processo por crime de roubo qualificado (art. 157) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311), ambos do Código Penal Brasileiro. O documento foi expedido pela Primeira Vara Criminal Especializada de Salvador e tem validade até 2031.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao passageiro, sendo este encaminhado à autoridade competente para a Delegacia de Polícia Civil de Itaberaba (BA), para as providências cabíveis.

