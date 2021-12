HEMOBA de Feira de Santana atende provisoriamente em novo endereço

A partir de segunda-feira (13), a Unidade de Coleta e Transfusão (UCT) da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA), no município de Feira de Santana, passa a funcionar em um novo endereço. Os interessados em realizar doação de sangue e fazer cadastro de medula óssea devem se dirigir, temporariamente, ao Hemóvel - unidade móvel de coleta -, no Núcleo Regional de Saúde Centro Leste, localizado na Avenida Eduardo Fróes da Mota, ao lado do Hospital Geral Clériston Andrade.

O diretor administrativo da HEMOBA, Pablo Chehu, explica que a alteração do local se deu para garantir o acesso dos doadores voluntários durante a reforma e ampliação do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), onde funciona a sede da fundação. “Para continuarmos garantindo o funcionamento da unidade, durante a reforma no HGCA, remanejamos o nosso atendimento para o estacionamento do Núcleo Regional de Saúde (NRS), antiga 2ª DIRES (Diretoria Regional de Saúde), garantindo o mesmo padrão de conforto e segurança aos nossos doadores durante todas as etapas do processo da doação”, afirma.

A assistente social responsável pela captação de doadores da unidade, Márcia Almeida, ressalta que a presença dos doadores voluntários será indispensável para manter os estoques de sangue abastecidos. “A expectativa nossa é reforçar o estoque estratégico para atender, com segurança, a todos os pedidos de unidades de saúde e hospitais, além de sensibilizar a população feirense sobre a importância das doações regulares”.

Apesar da mudança temporária de endereço, os dias e horários de atendimento permanecem os mesmos: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Doação de sangue

Doar sangue é simples, rápido e seguro. O organismo repõe o volume de sangue doado nas primeiras 24 horas após a doação. Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador. Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 quilos, sendo necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura. O doador precisa ter entre 16 e 69 anos de idade (menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal) e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Mais informações podem ser obtidas nas páginas oficiais da Fundação no Facebook (fb.com/hemoba) e no Instagram (@hemobaoficial).

