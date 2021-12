Governo estadual entrega obras e anuncia novos projetos em Irecê nesta segunda (21)

O governador Rui Costa entrega obras e anuncia novos projetos para a região de Irecê, nesta segunda-feira (21). Às 9h, o gestor estadual inaugura o Complexo Poliesportivo Educacional da cidade; a nova sede do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM), no bairro Copirecê; e a revitalização do Estádio Marcionílio Rosa, no bairro Boa Vista.

Rui também vai entregar as obras de ampliação do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), que passará a contar com dez salas, módulo de três laboratórios e auditório, além da iluminação pública da entrada do município, no trecho entre a Rodovia BA-052 e o acesso à Policlínica Regional de Saúde.

Ainda em Irecê, Rui também autoriza a Embasa a publicar edital de licitação para a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Irecê (Etapa 01) e anuncia a liberação da licitação para a Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA) para pavimentar do Semianel Rodoviário de Irecê.

Além disso, Rui Costa autoriza a Secretaria de Educação do Estado a licitar as obras de modernização do CETEP, do Colégio Estadual Luiz Viana Filho e do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães.

