Governo entrega recuperação da BA-490 em Rafael Jambeiro

O trecho de pouco mais de 20 quilômetros da rodovia BA-490, em Rafael Jambeiro, 213 km distante de Salvador, foi entregue pelo governador Rui Costa totalmente recuperado nesta segunda-feira, 6. O Governo do Estado investiu R$ 8,6 milhões na restauração e pavimentação da via.

A obra em Rafael Jambeiro vai beneficiar os 62 mil habitantes da região e fortalece o setor econômico local, formado, basicamente, por pequenos agricultores familiares.

O secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, falou sobre os benefícios da obra para o escoamento da produção agrícola, principal atividade da região. "São mais de 20 quilômetros de rodovia ligando Rafael Jambeiro à BR-242, que é uma ligação que corta a Bahia no sentido leste a oeste. Rafael Jambeiro é um município de pequenos produtores, uma região onde a agriculta familiar é muito forte, com terras muito férteis. A recuperação desta rodovia vai permitir um deslocamento mais seguro para as pessoas e facilitar o escoamento da produção".

