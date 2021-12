Governo busca alternativas para reabertura de hospital em Jacobina

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), constituirá um grupo de trabalho para viabilizar a reabertura do Hospital Regional de Jacobina, uma instituição privada, que oferecia atendimento via Sistema Único de Saúde (SUS), mas está fechado desde 2013. O anúncio foi feito pelo secretário Fábio Vilas-Boas durante visita às instalações da unidade, na última segunda-feira, 16.

De acordo com Vilas-Boas, a determinação do governador Rui Costa foi avaliar a situação do hospital para ser traçado um plano e colocá-lo em funcionamento. “É uma pena que o hospital, um equipamento de excelente qualidade, esteja fechado. Vamos trabalhar para que o sonho da reabertura seja concretizada”. Ele destacou, ainda, o objetivo de construir uma rede de saúde sólida na região de Jacobina, para que as pessoas não precisem se deslocar em busca de atendimento.

O chefe de gabinete da governadoria, Cícero Monteiro, que também esteve na visita, pontuou a parceria com a comunidade e a prefeitura. “Tivemos a oportunidade de conhecer a rede de saúde do município e, junto com a prefeitura e com a comunidade, o governo verá qual a melhor solução para o Hospital Regional”.

POLICLÍNICA - Ainda em Jacobina, o secretário verificou alguns terrenos onde a policlínica do consórcio de saúde da região poderá ser construída, oferecendo consultas, exames de ecocardiograma, eletrocardiograma, entre outros, e até procedimentos em diversas especialidades médicas, como angiologia, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, mastologia e neurologia.

