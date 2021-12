Governo anuncia investimentos na saúde regional em Feira de Santana

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, inspecionou, na última sexta-feira (6), as obras de ampliação da emergência do Hospital Clériston Andrade (HGCA), a reforma para implantação da nova maternidade regional no Hospital Estadual da Criança (HEC) e a construção da Policlínica Regional, em Feira de Santana. O secretário visitou, ainda, o Hospital Dom Pedro de Alcântara, unidade filantrópica onde existem planos para ampliação de recursos para aumento do número de transplantes renais.

“O Governo do Estado tem feito um grande investimento na área da Saúde na região de Feira de Santana. Na emergência do HGCA, serão destinados mais de R$ 5 milhões na obra de requalificação e, na sequência, daremos a ordem de serviço de mais R$ 5 milhões para ampliação de mais 40 leitos de internação ortopédica e criação de uma nova UTI de 20 leitos”, declarou Fábio Vilas-Boas.

O titular da SESAB explicou que a maternidade do HEC será uma unidade de referência de alto risco, que irá dispor de UTI tanto para as mães quanto para os recém-nascidos, atendendo pacientes encaminhadas de toda a rede SUS da região, através da central estadual de regulação.

Em visita ao Hospital Dom Pedro de Alcântara, Vilas-Boas anunciou investimentos para ampliação do serviço de transplante renal da unidade, que hoje já é o segundo maior do Estado. “Cada transplante renal representa um paciente a menos na lista de hemodiálise e devolve à pessoa uma vida com qualidade” completou.

adblock ativo