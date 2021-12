Gestão, empreendedorismo e design de moda são temas de palestras em Ipirá

Um ciclo de palestras sobre Gestão, Empreendedorismo e Design de Moda será realizado nesta sexta-feira (7), e no próximo dia 13, no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) da Bacia do Jacuípe, em Ipirá. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no próprio CETEP (Rua Elziro Macedo, s/n, Centro) ou pelo telefone (75) 3254-1297. As atividades são voltadas aos estudantes da unidade da rede estadual de ensino e de outras escolas, bem como a comunidade em geral.

Na sexta-feira (07/12), os temas a serem debatidos são: “Novas perspectivas para um currículo de Sucesso” e “Empreendedorismo e o mercado de trabalho”. Já no dia 13, os participantes irão debater sobre como se destacar no mundo do trabalho em tempos de crise, excelência no atendimento, consultoria, moda, tendências e oportunidades para o varejo de moda.

A iniciativa é da Secretaria da Educação do Estado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (ENAC/Bado Estado da Bahia (SENAC-BA) e integra o projeto da Fábrica-Escola do Couro, implantada em março deste ano no CETEP. A fábrica visa potencializar a formação profissional, social e cultural dos estudantes, especialmente em modelagem, corte e costura de peças como bolsas, sapatos e carteiras.

