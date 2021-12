Funcionário de farmácia é preso com 210 comprimidos de 'rebite' na BR-242

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira, 24, após ser flagrado com 210 comprimidos de 'rebite' por policiais rodoviários federais que realizavam uma fiscalização, no Km 880, da BR-242, no município de Luís Eduardo Magalhães, 965 km de Salvador.

Segundo informações da PRF, durante a abordagem o condutor e o carona apresentaram nervosismo e desconforto com a fiscalização. Os agentes verificaram também que o passageiro trazia consigo uma bolsa feminina. Dentro da bolsa acabaram encontrando 210 comprimidos de anfetamina, substância conhecida popularmente de 'rebite'.

De acordo com o suspeito, o transporte dos produtos foi um pedido de seu patrão. Ainda segundo o homem de 22 anos, ele é funcionário de uma farmácia instalada nas dependências de um posto de combustível e os comprimidos seriam comercializados no estabelecimento comercial.

Os dois homens foram detidos e encaminhados com o material apreendido para a Delegacia de Polícia.

