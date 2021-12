Fórum Municipal de São Gonçalo dos Campos é reinaugurado

O Fórum Municipal de São Gonçalo dos Campos foi reinaugurado nesta terça-feira (23), após ter passado por uma reforma e ampliação do seu prédio de dois andares. A solenidade foi conduzida pela presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), a desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, com a presença do governador Rui Costa. A obra incluiu demolições e construção de paredes de alvenaria; construção de paredes de drywall (sem uso de água); reformulação das instalações elétricas e de telecomunicações; reforma de sanitários; reconfiguração das instalações hidráulicas; e criação de sanitários e instalação de plataforma para pessoas com necessidades especiais; pintura geral; e criação de salão do júri, no pavimento térreo. O investimento do Tribunal foi de R$ 576,8 mil.

Durante a solenidade, a presidente do TJBA falou sobre a importância da reforma: “É com satisfação que realizo esta entrega. A justiça também precisa de uma proteção, de um fórum condizente. Somente no mês de janeiro, serão entregues, no total, seis novos fóruns”. O governador Rui Costa destacou a gestão da dirigente da TJBA: “Fiz questão de estar aqui hoje. Primeiro, porque Maria do Socorro fez a recuperação da Justiça em toda a Bahia, além da junção de comarcas. Somos um Estado grande, mas temos a 20ª arrecadação per-capita do país. Isso se reflete em todos os poderes. Precisa ter muita serenidade no trato da coisa pública”. Na ocasião, Rui entregou uma ambulância para o município, afirmando que, junto ao prefeito Carlos Germano e o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, irá discutir a reforma do hospital de São Gonçalo dos Campos.

