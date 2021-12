Fórum de Comunicação acontece em Feira de Santana

A 5ª edição do Fórum de Comunicação da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (UNEF) acontece no dia 4 de abril, das 14h às 22h, na própria instituição de ensino e contará com a participação do presidente da Associação Brasileira de Agências de Propaganda - Bahia (ABAP-BA), Americo Neto, na mesa de debates com o tema O mercado publicitário na experiência digital.

Organizado por estudantes do oitavo semestre do curso de Publicidade e Propaganda, o evento irá focar em assuntos emergentes na área de Comunicação, a exemplo da chamada “experiência digital”, que diz respeito à convergência entre o mundo físico e o mundo digital. O evento é direcionado a estudantes das áreas de Comunicação (Publicidade, Relações Públicas, Jornalismo), profissionais, pesquisadores e demais interessados.

Para o representante da ABAP, que participa do debate às 19h40, ao lado de Lucas de Ouro, da agência Tuppi Criatividade, e Filipe Ratz, da agência Califórnia, fóruns como esse promovem o engajamento do segmento publicitário. “É uma oportunidade para difundir conhecimento, atualizar o mercado e contribuir com a capacitação de futuros profissionais baianos”, considera Americo Neto.

A estudante Lorena Moraes, uma das organizadoras do evento, acredita que o evento é importante para aproximar a faculdade e o mercado. “Trazer profissionais reconhecidos em suas áreas, como Americo, para discutir temas emergentes na área de Comunicação e de Convergência Digital é bastante relevante. Estamos muito empolgados”, conta. Os ingressos para participar do fórum custam R$ 20 e podem ser adquiridos clicando aqui . O valor arrecadado será utilizado para ajudar nas despesas com a formatura da turma organizadora do evento.

