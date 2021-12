Foragido da justiça paulistana é preso em Feira de Santana

Um homem, suspeito de ser foragido da justiça paulista, foi preso na tarde desta segunda-feira, 22, no Km 403 da BR 116, trecho do município de Feira de Santana (a 112km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação foi registrada por volta das 17h. Após abordarem o veículo, policiais constatado que o motorista, que não teve identidade revelada, se tratava de um foragido do sistema prisional do estado de São Paulo. O documento foi expedido em setembro do ano de 2016 e tem validade até 2028.

O suspeito responde por posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil da Bahia em Feira de Santana.

