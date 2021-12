Foragido da Justiça é preso em Senhor do Bonfim

Um foragido da Justiça com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi preso na tarde desta terça-feira, 29, no KM 117 da BR 407, em Senhor do Bonfim.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal e Juri e de Execuções Penais da Comarca de Senhor do Bonfim (BA) e tem validade até 28 de setembro de 2039.

Quando questionado pelos policiais, o homem disse ter conhecimento do mandado de prisão. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o condutor foi encaminhado à autoridade competente da Delegacia de Polícia Civil de Senhor do Bonfim.

