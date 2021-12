Fiscalização fecha 64 estabelecimentos e apaga 256 fogueiras em Feira de Santana

Entre os dias 23 e 27 de junho, a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) realizada em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), fechou 64 estabelecimentos por ultrapassarem o horário de funcionamento permitido e apagou 256 fogueiras na cidade. O município adotou as proibições como tentativa de frear o avanço de casos da Covid-19 durante o período junino.

A Gestão municipal também informou nesta segunda, 28, que 11 barracas de venda de fogos de artifícios foram fechadas.

Outras três festas foram encerradas e 52 estabelecimentos foram orientados sobre o decreto em vigor no período junino. Além disso, 13 aparelhos de som em veículos, estabelecimento comercial e residências foram apreendidos.

As equipes da FPI percorreram os principais bairros e avenidas da cidade, fazendo cumprir as medidas estabelecidas pelo decreto municipal para conter o avanço do coronavírus no município

adblock ativo