Festa paredão é encerrada pela polícia em Capim Grosso

Uma festa paredão com cerca de 50 pessoas foi encerrada na madrugada deste domingo, 27, por equipes da Polícia Militar (PM-BA), no município de Capim Grosso (distante a 272 km de Salvador), no centro-norte do estado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o evento irregular foi descoberto pelas equipes após uma denúncia sobre uma festa com volume de som não permitido no bairro de Água Nova. Os policiais encerraram o evento e fizeram procedimento de abordagens.

Segundo informações da PM, durante as revistas nos participantes do evento, ainda foram encontrados maconha, mas em pequena quantidade, além de pinos usados para embalar cocaína.

Os participantes encontrados com as drogas foram conduzidos à Delegacia Territorial (DT) de Capim Grosso, onde a ocorrência foi registrada.

