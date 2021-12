Feirenses ganham nova sala de cinema

Feira de Santana ganha novo complexo de cinema, o Cinesercla, que será inaugurado nesta quarta-feira (15), no América Outlet. O equipamento dispõe de cinco salas de última geração, sendo duas com tecnologia 3D, além de uma sala VIP, a primeira do segmento cinematográfico do interior do Estado. A nova operação do grupo mineiro Cinesercla, detentor também do cinema do Shopping Cajazeiras, em Salvador, contou com o investimento financeiro de cerca de R$10 milhões, gerando 25 empregos diretos. A expectativa é de que um público de 400 mil pessoas por ano frequente o novo cinema do município. Localizado na BR-324, s/n - Subaé, no acesso da Noide Cerqueira, o América Outlet é aberto de segunda a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos, das 12h às 20h.

