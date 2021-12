Feira de Santana: vereador reclama dificuldade de acesso a secretários e superintendentes

O vereador Edvaldo Lima (MDB) reclamou, em pronunciamento na Câmara Municipal, de não ter "acesso fácil" aos secretários e superintendentes da prefeitura, na busca por solução de problemas que lhe são apresentados pela comunidade. "Não consigo resolver nenhuma questão dentro do grupo de gestores do poder público, embora sejam do mesmo governo que apoio", criticou o parlamentar, Integrante da base da gestão municipal na casa legislativa.

Para Edvaldo, o quadro desfavorece a população, que busca a sua intermediação com o governo para a resolução de demandas diversas. "Evidentemente, essas pessoas são frustradas em suas expectativas. Não quero tratamento privilegiado, mas a necessária, adequada para um representante legítimo da sociedade".

Ele espera que o prefeito Colbert Martins interfira junto aos seus comandados, para que "respeitem não um aliado político, mas um vereador". (Com informações do Site Acorda Cidade)

