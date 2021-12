Feira de Santana testa ônibus com nova tecnologia sueca

Ônibus com tecnologia sueca será testado pelo Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Feira de Santana. Por 40 dias, a partir desta segunda-feira (17), o coletivo será operado em fase experimental na linha 108-Conder/Terminal Central via Shopping Boulevard. O novo equipamento que atenderá a prefeitura municipal é resultado da parceria entre a empresa sueca Volvo (Grupo Gotemburgo) e a empresa Rosa Turismo. “Vamos acompanhar o nível de satisfação das pessoas com o uso dessa nova tecnologia e avaliaremos os testes através da SMTT (Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito), junto à concessionária”, afirmou o prefeito Colbert Martins Filho, que participou da apresentação do veículo à imprensa e à comunidade na frente do Paço Municipal.

O secretário municipal de Transporte, Saulo Figueiredo, destacou que o ônibus tem capacidade para embarcar, confortavelmente, até 100 pessoas. “Ou seja, 30% a mais de passageiros que os modelos de ônibus convencionais. Isso é fundamental para operar satisfatoriamente em horários de pico, a exemplo da linha Conder, que possui alta demanda”. Outro diferencial, completou, é o sistema com motor totalmente eletrônico Euro 5 de alta performance, com baixo consumo de combustível e intervalos de troca de óleo estendidos que atende a um conjunto de normas regulamentadoras, visando a diminuição da emissão de poluentes de veículos movidos a diesel. No Brasil, o programa é chamado de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, o PROCONVE P-7.

Sua principal meta é diminuir as emissões de Óxido de Nitrogênio (NOx) em até 60%. Desse modo, é esperado uma redução de 80% na emissão de partículas poluentes. Uma gama de outros componentes tecnológicos estarão à disposição do usuário, como sistema eletro-hidráulico das plataformas elevatórias (elevadores) independentes para acessibilidade aos ônibus, tecnologia fundamental que proporciona qualidade, segurança e conforto durante a oferta do serviço às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com os representantes do coletivo.

O novo ônibus também garante ao passageiro acesso gratuito ao sistema de wi-fi e maior segurança, com monitoramento em tempo real por sistema de gestão de frota via GPS e câmeras, além de validadores eletrônicos para uso do cartão social Via Feira. Em decorrência do uso do aço especial, o chassi do Volvo B270F (modelo Granvia) é o mais leve do mercado. Isto significa, conforme os técnicos, que trata-se de um ônibus de motor dianteiro com maior capacidade de transporte de passageiros da categoria, além de promover viagens mais confortáveis e seguras para os motoristas e passageiros, devido ao eixo traseiro duplo articulado (que se move paralelo ao eixo dianteiro) com suspensão mecânica de molas parabólicas.

