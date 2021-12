Feira de Santana tem 100% dos leitos de UTI para a Covid-19 ocupados

A ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados para pacientes graves acometidos pela COVID-19 chega a 100% em Feira de Santana. As unidades de Saúde com leitos de UTI exclusivos para a doença causada pelo novo Coronavírus são: Hospital Emec, Hospital São Matheus, Hospital Unimed, Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e o Hospital de Campanha de Feira de Santana.

O Comitê Científico do Consórcio Nordeste recomendou, nessa sexta-feira (3) a implantação de um lockdown em Feira de Santana, por conta do avanço do vírus. A ação implicaria na proibição de circulação de pessoas durante todo o dia e suspensão total de atividades não essenciais.

Em nota, o prefeito Colbert Martins Filho afirmou "que reconhece a legitimidade e capacidade de avaliação do Consórcio Nordeste, entretanto observa que não é possível estabelecer o fechamento total em Feira de Santana”. A gestão municipal destacou que solicitou reforço de policiamento junto ao governo do Estado, mas que esse pleito ainda não foi atendido pelas autoridades estaduais. “No entanto, a fiscalização, bem como a aplicação de medidas restritivas mais rígidas continuam acontecendo nos bairros que registram maiores números de contaminação no município”, registrou.

Segundo o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) na noite desta sexta, Feira de de Santana possui 4.059 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus.

Dados do boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura de Feira de Santana, divulgado na quinta-feira (2), registra 3.876 mil casos confirmados da COVID-19), 65 mortes e 63 pessoas estão internadas.

adblock ativo