Feira de Santana sedia seminário de arquitetura e urbanismo

Com o tema "Arte urbana: versando em muros", é tema do VivaCidade, seminário de arquitetura e urbanismo da UNIFACS, agendado para os próximos dias 29, 30 e 31 de outubro, no Campus Santa Mônica, em Feira de Santana. O evento traz palestras, mesas-redondas e debates acerca das relações entre a arquitetura, o urbanismo e o grafite como elementos da paisagem nas cidades, além de workshops voltados aos estudantes de Arquitetura e áreas afins.Participam do VivaCidade arquitetos, artistas visuais e grafiteiros de Feira de Santana.

Realizado por estudantes de Arquitetura e Urbanismo da universidade, o evento é aberto à comunidade externa e as inscrições podem ser feitas pelo site do Projeto Viva Cidade . Estudantes da UNIFACS pagam R$ 10. Já o valor para o público externo é R$ 15,00. A expectativa é reunir 200 pessoas durante os 3 dias de programação.

