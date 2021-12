Feira de Santana sedia III Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste

A terceira edição da Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste, que acontece de 26 a 30 de maio, em Feira de Santana, tem suas inscrições abertas até a próxima segunda-feira (16). Podem participar cineastas dos nove estados nordestinos, com a inscrição de curtas, médias e longas-metragens de qualquer gênero, concluídos a partir de janeiro de 2018. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis on-line .

A mostra tem como objetivo valorizar a produção cinematográfica produzida na região. Nessa nova edição, além da exibição de filmes, a programação contará com seminários e master classes com profissionais do cinema, além de oficinas ligadas à área do audiovisual.

