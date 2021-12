Feira de Santana sedia evento de empregabilidade

Com a proposta de ampliar as possibilidades de quem está à procura da tão sonhada vaga no mercado de trabalho, a Faculdade Pitágoras de Feira de Santana anuncia a Feira de Empregabilidade, que será realizada nesta quarta-feira (4), das 8h às 13h, na própria instituição, no bairro Queimadinha. O evento é gratuito e aberto à comunidade e realiza cadastro de currículo para as principais empresas da cidade e oficinas gratuitas de capacitação.

“A proposta é apoiar o desafio de inserir essa fatia da sociedade de volta ao mercado de trabalho, compromisso que também assumimos enquanto agentes transformadores do contexto social”, destaca a diretora da instituição, Maria das Graças Cardoso.

Dentro da expectativa de aumentar as chances de ingresso no mercado de trabalho, a Pitágoras realiza, também, na ocasião, novos cursos gratuitos, com 200 vagas ao todo. São eles: Como elaborar currículo; Entrevista: dicas de mestre para garantir a aprovação; Dinâmica de grupo: o que é avaliado nesta atividade de seleção?; e Questões comportamentais: a relação com o outro no ambiente de trabalho. “Em um mercado cada vez mais competitivo, muitas vezes, os cursos são as alternativas viáveis para alcançar destaque, pois promovem maior autonomia e segurança para desenvolver as habilidades profissionais”, complementa Maria das Graças.

A gestora pontua, ainda, que outra iniciativa com o objetivo de ampliar as possibilidades de entrada do cidadão no mercado de trabalho é a Bolsa Inclusão Social. Lançada recentemente, o programa isenta o estudante de algumas mensalidades do curso, a fim de permitir acesso do público atualmente desempregado ao ensino superior. Quem não estiver trabalhando formalmente pode contar com o benefício.

Até o dia 30 de setembro ele é válido para a modalidade Educação à Distância (EAD), mediante taxa de matrícula no valor a partir de R$ 59. Cursos da modalidade presencial também estão contemplados. Neste caso, o prazo vai até o dia 12 de setembro. O benefício não é estendido para o curso de Direito. Para requerer, o interessado precisará apresentar a Carteira de Trabalho para comprovar que teve, ao menos, um vínculo empregatício anterior e que está momentaneamente desempregado. Outros documentos exigidos são: histórico escolar, CPF e documento original com foto.

