Feira de Santana sedia encontros formativos sobre Planos Municipais de Educação

Uma série de encontros formativo para o monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação (PME) foi iniciada nesta quinta-feira (4), em Feira de Santana. A iniciativa é da Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), em parceria com a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação da Bahia (UNDIME-BA), e a proposta dos encontros é que sejam realizados por Territórios de Identidade (TI). Este primeiro, sediado no Núcleo Territorial de Educação de Feira de Santana (NTE 19), envolveu 37 municípios do Território de Identidade Portal do Sertão e Litoral Norte e do TI do Agreste Baiano. Nesta sexta (5), a atividade continuará, ainda no NTE 19, com os municípios dos Territórios de Identidade da Bacia do Jacuípe e do Sisal.

A formação conta com a contribuição das universidades e faz parte do regime de colaboração entre a SEC e os municípios. Paralelamente ao encontro territorial do PME, também aconteceu, nesta quinta, na SEC, em Salvador, uma reunião entre o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, e o presidente da UNDIME, Willians Panfile Brandão. O objetivo foi discutir a agenda de formação voltada para gestores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de educação.

“Celebramos duas agendas hoje. A primeira foi com a nossa equipe, montando um trabalho que vai desaguar na parceria com as universidades para um grande processo de formação de gestores e de coordenadores pedagógicos da rede municipal e, a outra agenda é celebrar o início, hoje, deste encontro que vai acontecer em todos os Territórios de Identidade da Bahia com os gestores dos Planos Municipais de Educação. As secretarias municipais têm uma coordenação que cuida dos planos municipais e esta é uma parceria da SEC com a UNDIME, com a forte contribuição e parceria dos órgãos de controle, dos Tribunais de Contas do Estado e do município. Então, nós queremos muito que esta agenda de formação e monitoramento iniciada em Feira de Santana tenha a participação efetiva dos municípios e, assim, a gente vai começar a correr a Bahia”, detalhou o secretário Jerônimo.

O presidente da UNDIME, Willians Panfile Brandão, falou da importância do regime de colaboração e da agenda formativa. “Discutimos um formato de formação para os municípios para que a Secretaria possa apoiar os municípios também nessa ação de formação continuada para gestores e coordenadores. Esta formação vai ser dada pelo Instituto Anísio Teixeira (IAT) através de um programa que está sendo lançado agora, onde todos os gestores e coordenadores do Ensino Fundamental II vão ser formados até dezembro. Outro destaque foi a agenda iniciada em Feira de Santana, envolvendo dois territórios com relação ao regime de colaboração por monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação”.

adblock ativo