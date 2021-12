Feira de Santana sedia 2ª Circuito Baiano de Direito da Família

A segunda edição do Circuito Baiano de Direito da Família e Sucessões acontece no dia 10 de novembro, das 10h às 22h, no Auditório Ernestina Lima da Faculdade Anísio Teixeira (FAT), em Feira de Santana. Idealizado pela diretoria regional-Bahia do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias (IBDFAM), o projeto tem como objetivo discutir temas atuais e que provocam diferentes bandeiras e posicionamentos na sociedade, como violência contra a mulher; nome social transgênero; multiparentalidade; testamento vital; mediação judicial e constelação familiar; e igualdade entre união estável e casamento, além de questões de cor, gênero e identidade.

Os temas serão apresentados e discutidos por especialistas na área, dentro de uma ampla programação, que inclui palestras com nomes de peso como o mestre e doutorado em Direito Civil pela Universidade de Lisboa, Adisson Leal (Brasília – DF); o juiz de Direito na Bahia, Pablo Stolze (Salvador – BA); e o procurador do Estado da Bahia, Roberto Figueiredo (Salvador – BA). Inscrições e programação completa podem ser conferidas através do site do evento: www.circuitobaiano.net.br. Mais informações: pelos telefones (71) 3043-0532 e 98127-0475 (WhatsApp) ou pelo e-mail: contato@sousmile.com.br.

O Circuito Baiano de Direito das Famílias tem como público-alvo juízes, promotores, procuradores, conciliadores, advogados, estudantes e professores. Produzido pela Smile Entretenimento, o evento conta com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, da Defensoria Pública do Estado da Bahia, da Associação dos Magistrados da Bahia (AMAB), do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (CEJUSC), da Faculdade Anísio Teixeira, do 1º Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Feira de Santana, do Café 2 de Julho e do Biz Comunicação Integrada.

